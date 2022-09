Comune di Lamezia Terme: Concorso per 2 Dirigenti Tecnici (Di sabato 17 settembre 2022) Il Comune di Lamezia Terme ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Dirigente Tecnico. L’assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di due Dirigenti Tecnici qualifica unica dirigenziale - C.C.N.L. area funzioni locali presso il Comune di Lamezia Terme. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 17 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Dirigente Tecnico. L’assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di duequalifica unica dirigenziale - C.C.N.L. area funzioni locali presso ildi. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ...

lametino : Lamezia, M5S su avvio progetti per percettori reddito di cittadinanza: ”Ostruzionismo del Comune” - - lametino : Lamezia, Comune: indetto bando di mobilità volontaria esterna per 3 posti di agente di Polizia Municipale - - lametino : Lamezia, Comune: pubblicato avviso di mobilità per un posto di istruttore direttivo legale - - LameziaInforma : Affidati due lotti dei lavori contro il dissesto idrogeologico per conto del Comune di Lamezia Terme - UCrotone : Presso la sede del CORAP a Lamezia Terme, si è tenuto l’incontro tra il Commissario straordinario ZES Calabria, avv… -