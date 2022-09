"Come votiamo durante il Salone Nautico". Operatori in difficoltà, scoppia la polemica (Di sabato 17 settembre 2022) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”. Un principio indiscutibile, chiaro e netto, quello espresso dall'articolo 48 della nostra Costituzione. Un punto nodale, che rende antitetiche le democrazie dalle dittature. Un diritto-dovere, che molti Operatori del settore Nautico rischiano di non poter esercitare il prossimo 25 settembre. Duemila, duemilacinquecento tra imprenditori, broker e artigiani che saranno impegnati dal 22 al 27 settore in uno dei più importanti saloni del mondo, quello di Genova. Un comparto nel quale il nostro Paese eccelle, a livello mondiale. E che riesce a far convivere innovazione tecnologica e tradizione artigiana. ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”. Un principio indiscutibile, chiaro e netto, quello espresso dall'articolo 48 della nostra Costituzione. Un punto nodale, che rende antitetiche le democrazie dalle dittature. Un diritto-dovere, che moltidel settorerischiano di non poter esercitare il prossimo 25 settembre. Duemila, duemilacinquecento tra imprenditori, broker e artigiani che saranno impegnati dal 22 al 27 settore in uno dei più importanti saloni del mondo, quello di Genova. Un comparto nel quale il nostro Paese eccelle, a livello mondiale. E che riesce a far convivere innovazione tecnologica e tradizione artigiana. ...

