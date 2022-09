CM.com – Salernitana, Nicola: ‘Non ci siamo montati la testa, è mancata determinazione’ | Serie A (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-16 23:31:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: La sua Salernitana ha perso in casa con il Lecce. Questo il commento di Davide Nicola a Sky: “La squadra non si è montata la testa, sa benissimo qual è l’obiettivo. Stasera siamo partiti forti: il gol annullato, l’occasione di Mazzocchi. Abbiamo preso gol su un’azione che conoscevamo, abbiamo pagato l’attenzione, la fatica. La sosta arriva al momento giusto, giocano sempre gli stessi e in queste settimane proveremo a recuperare qualcuno. Anche la ripresa l’abbiamo iniziata bene, poi però abbiamo pagato qualche situazione. Dobbiamo crescere nell’intensità di chi subentra, deve capire che può essere determinante. Sono contento dei ragazzi, si allenano bene, c’è rammarico per il risultato. ... Leggi su justcalcio (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-16 23:31:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: La suaha perso in casa con il Lecce. Questo il commento di Davidea Sky: “La squadra non si è montata la, sa benissimo qual è l’obiettivo. Staserapartiti forti: il gol annullato, l’occasione di Mazzocchi. Abbiamo preso gol su un’azione che conoscevamo, abbiamo pagato l’attenzione, la fatica. La sosta arriva al momento giusto, giocano sempre gli stessi e in queste settimane proveremo a recuperare qualcuno. Anche la ripresa l’abbiamo iniziata bene, poi però abbiamo pagato qualche situazione. Dobbiamo crescere nell’intensità di chi subentra, deve capire che può essere determinante. Sono contento dei ragazzi, si allenano bene, c’è rammarico per il risultato. ...

gippu1 : Pasquale Mazzocchi è il primo calciatore della storia della #Salernitana convocato in Nazionale @Azzurri - SkySport : SALERNITANA-LECCE 1-2 Risultato finale ? ? #Ceesay (43’) ? aut. #Gonzalez (55’) ? #Strefezza (83’) ? SERIE A - 7^ g… - GoalItalia : Caso Juventus-Salernitana: il VAR non aveva a disposizione le immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in o… - CarloMartootchy : RT @idirinho_93: Ah ma allora si può vincere contro la Salernitana senza Pogba, Di Maria e Chiesa? Non lo sapevo. Forse neanche Allegri lo… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: A Salerno, Lecce batte Salernitana 2-1. I giallorossi sbancano l'Arechi e ottengono la prima vittoria in campionato. Reti… -