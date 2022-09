Che gesto di Lotito: l’ha fatto per i tifosi biancocelesti presenti in Danimarca (Di sabato 17 settembre 2022) Nella seconda giornata dei gironi di Europa League, la Lazio è caduta pesantemente nella trasferta danese di Herning, casa del Midtjylland. Al termine della partita, i giocatori biancocelesti sono andati sotto la curva dei sostenitori giunti direttamente dall’Italia per scusarsi della brutta prestazione. Alle scuse ha pensato anche il patron Claudio Lotito, infatti, come è stato riportato sul sito ufficiale della Lazio, tutti i 225 tifosi presenti in Danimarca saranno rimborsati dell’intero costo del biglietto (15 euro). Lotito risarcimento biglietti Un gesto, quello del presidente della Lazio, che sicuramente farà piacere ai tifosi che avevano fatto un viaggio di 1600 km per sostenere la propria squadra. Ora, invece, ... Leggi su rompipallone (Di sabato 17 settembre 2022) Nella seconda giornata dei gironi di Europa League, la Lazio è caduta pesantemente nella trasferta danese di Herning, casa del Midtjylland. Al termine della partita, i giocatorisono andati sotto la curva dei sostenitori giunti direttamente dall’Italia per scusarsi della brutta prestazione. Alle scuse ha pensato anche il patron Claudio, infatti, come è stato riportato sul sito ufficiale della Lazio, tutti i 225insaranno rimborsati dell’intero costo del biglietto (15 euro).risarcimento biglietti Un, quello del presidente della Lazio, che sicuramente farà piacere aiche avevanoun viaggio di 1600 km per sostenere la propria squadra. Ora, invece, ...

