(Di sabato 17 settembre 2022)(SPAGNA) - Pronto riscatto per il Barça , che si lascia alle spalle la sconfitta di Champions League con il Bayern Monacoando per 3 - 0 il pericolante Elche , rimasto subito in dieci ...

CorSport : #Barcellona, #Depay e super #Lewandowski: quinta vittoria di fila e primato ? - sportli26181512 : Barcellona, Depay e super Lewandowski: quinta vittoria di fila e primato: Xavi super 3-0 un Elche rimasto subito in… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Liga Tris del #Barcellona sull'#Elche: altra doppietta di #Lewandowski a cavallo della rete di… - sportli26181512 : Barcellona, a gennaio può cambiare la situazione di Depay: la Juve osserva: Alla fine è rimasto al Barcellona, ma l… - GioMat86 : Nel solito fritto misto degli ultimi giorni di calciomercato, mi ero perso che alla fine Depay fosse rimasto al Barcellona. -

(SPAGNA) - Pronto riscatto per il Barça , che si lascia alle spalle la sconfitta di Champions League con il Bayern Monaco superando per 3 - 0 il pericolante Elche , rimasto subito in dieci ...Per il18 gol nelle ultime 5 di Liga, Lewandowski, doppietta, sempre più "pichichi". ... Marcos Alonso, Gavi, Busquets e Raphinha, dentro Eric García, Balde, Kessié, De Jong e. ...L'Inter potrebbe mettere le mani sull'oggetto del desiderio della Juventus a fine anno con la benedizione di Correa, ma è ostacolo ingaggio ...Xavi super 3-0 un Elche rimasto subito in dieci. I catalani, così, salgono in cima alla classifica, in attesa del derby di Madrid ...