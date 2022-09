Atalanta, Gasperini: «Essere primi è un grande merito» (Di sabato 17 settembre 2022) Le parole di Gasperini in conferenza stampa: «Siamo lì, ma dobbiamo capire cosa possiamo fare, domani sarà un bel test prima della pausa» Giampiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista del big match tra la sua Atalanta e la Roma. Di seguito le sue parole. POSIZIONE – «Quest’anno non ci siamo mai posti nulla, Essere primi dopo sei giornate è un grande merito. Ma è appena l’inizio, è un campionato ancora da decifrare, è parecchio difficile. Le big si sono rinforzate in modo notevole, ma anche le altre squadre: Monza e Cremonese, che abbiamo affrontato, si sono avvicinate molto, ma anche Lecce e Salernitana. Siamo lì, ma dobbiamo capire cosa possiamo fare, domani sarà un bel test prima della pausa, dopo le idee saranno più chiare». COSA ASPETTARSI ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Le parole diin conferenza stampa: «Siamo lì, ma dobbiamo capire cosa possiamo fare, domani sarà un bel test prima della pausa» Giampieroha parlato in conferenza stampa in vista del big match tra la suae la Roma. Di seguito le sue parole. POSIZIONE – «Quest’anno non ci siamo mai posti nulla,dopo sei giornate è un. Ma è appena l’inizio, è un campionato ancora da decifrare, è parecchio difficile. Le big si sono rinforzate in modo notevole, ma anche le altre squadre: Monza e Cremonese, che abbiamo affrontato, si sono avvicinate molto, ma anche Lecce e Salernitana. Siamo lì, ma dobbiamo capire cosa possiamo fare, domani sarà un bel test prima della pausa, dopo le idee saranno più chiare». COSA ASPETTARSI ...

Atalanta_BC : #Gasperini “Domani sarà test formidabile, incontriamo una squadra forte.” ???? 'It will be a terrific test tomorrow,… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Roma un test formidabile per la nostra crescita' - fantapazzcom : Gasperini??: per la Roma soliti 3 assenti più Zortea. Torna Boga. Pasalic possibile falso 9. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Roma un test formidabile per la nostra crescita' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Roma un test formidabile per la nostra crescita' -