Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90: quante puntate, durata e quando finisce il concerto su Rai 1 (Di sabato 17 settembre 2022) quante puntate sono previste per Arena Sukuki ’60, ’70, ’80 e ’90? Si tratta in tutto di tre prime serate, in onda su Rai 1 ogni sabato dal 17 settembre 2022. I concerti sono già stati registrati tra il 12 e il 14 settembre. Lo show di Amadeus in onda dall’Arena di Verona porta in scena ben 46 artisti italiani e internazionali che hanno segnato la storia musicali di questi quattro decenni, con brani intramontabili e che ancora oggi cantiamo. Di seguito la programmazione completa. Prima puntata: sabato 17 settembre 2022 Seconda puntata: sabato 24 settembre 2022 Terza puntata: sabato 1 ottobre 2022 durata Quanto dura (durata) ogni puntata di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80 e ’90? Ogni puntata inizia intorno alle 21.25 e finisce a ... Leggi su tpi (Di sabato 17 settembre 2022)sono previste perSukuki ’60, ’70, ’80 e ’90? Si tratta in tutto di tre prime serate, in onda su Rai 1 ogni sabato dal 17 settembre 2022. I concerti sono già stati registrati tra il 12 e il 14 settembre. Lo show di Amadeus in onda dall’di Verona porta in scena ben 46 artisti italiani e internazionali che hanno segnato la storia musicali di questi quattro decenni, con brani intramontabili e che ancora oggi cantiamo. Di seguito la programmazione completa. Prima puntata: sabato 17 settembre 2022 Seconda puntata: sabato 24 settembre 2022 Terza puntata: sabato 1 ottobre 2022Quanto dura () ogni puntata di’60, ’70, ’80 e ’90? Ogni puntata inizia intorno alle 21.25 ea ...

bubinoblog : GUIDA TV 17 SETTEMBRE 2022: ARENA SUZUKI, TU SI QUE VALES, INDOVINA CHI VIENE A CENA - franco_sala : RT @OrnellaVanoni: Questa sera su @RaiUno andrà in onda la prima delle tre puntate di Arena Suzuki 60,70,80 e 90 di Amadeus alla quale ho… - davided81 : RT @OrnellaVanoni: Questa sera su @RaiUno andrà in onda la prima delle tre puntate di Arena Suzuki 60,70,80 e 90 di Amadeus alla quale ho… - AkaRaymondWest : RT @OrnellaVanoni: Questa sera su @RaiUno andrà in onda la prima delle tre puntate di Arena Suzuki 60,70,80 e 90 di Amadeus alla quale ho… - OrnellaVanoni : Questa sera su @RaiUno andrà in onda la prima delle tre puntate di Arena Suzuki 60,70,80 e 90 di Amadeus alla qual… -