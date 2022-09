Vergogna Lazio, batosta in Danimarca (Di venerdì 16 settembre 2022) Peggio che col Bayern Monaco in Champions due anni fa. Una Vergogna, una disfatta che complica il cammino del girone di Europa League dove la Lazio ora è terza in classifica scavalcata anche dal Feyenoord che ha vinto di goleada con lo Sturm Graz (6-0). La banda di Sarri ci è andata vicino, ha perso 5-1 sul campo dei modesti danesi del Midtjylland, presa a pallonate quasi senza accorgersene. Senza reagire. Altro che tre vittorie di seguito, il tecnico toscano non sfatà questo tabù e la Lazio diventa troppo brutta per essere vera tornando a incassare cinque gol in Europa come era successo a Valencia nel 2000. Una prova indegna che lascerà il segno, toglie sicurezza e fa diventare la trasferta di Cremona un bivio per non sprofondare in un'altra crisi d'identità. Otto novità, difesa e centrocampo completamente diversi più Pedro nel ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Peggio che col Bayern Monaco in Champions due anni fa. Una, una disfatta che complica il cammino del girone di Europa League dove laora è terza in classifica scavalcata anche dal Feyenoord che ha vinto di goleada con lo Sturm Graz (6-0). La banda di Sarri ci è andata vicino, ha perso 5-1 sul campo dei modesti danesi del Midtjylland, presa a pallonate quasi senza accorgersene. Senza reagire. Altro che tre vittorie di seguito, il tecnico toscano non sfatà questo tabù e ladiventa troppo brutta per essere vera tornando a incassare cinque gol in Europa come era successo a Valencia nel 2000. Una prova indegna che lascerà il segno, toglie sicurezza e fa diventare la trasferta di Cremona un bivio per non sprofondare in un'altra crisi d'identità. Otto novità, difesa e centrocampo completamente diversi più Pedro nel ...

VerdiStudio : @mariamasi14 Dopo tutti gli arresti nel Lazio x corruzione dilagante con proprietari stabilimenti balneari pensavo… - mark_dive : @pdnetwork Avete fatto di tutto per distruggere il Sistema Sanitario (basta pensare a cosa avete combinato il Lazio… - TMW_radio : ??#Editoriale ??Fabrizio Ponciroli: “La sconfitta della Lazio è una vergogna, per lei e per il calcio italiano.… - notPatriota : @PazzoperPazzo dove sarebbero questi insulti? si sente solo “Vergogna”, cosa non contestabile soprattutto a caldo d… - Aquila6811 : RT @vincerrac: Chi ama la #Lazio oggi non si vergogna, sta in silenzio. Sa dov'erano i problemi e non si è mai illuso. Poi certo qualcuno è… -