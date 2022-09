(Di venerdì 16 settembre 2022) Ilvince per 3 - 1 sul campo dell'Auxerre e aggancia sia il Paris Saint - Germain, sia ilin testa alla classifica della Ligue 1. Nell'anticipo dell'8/a giornata del campionato ...

Coninews : Ventiquattro anni dopo il tris iridato firmato dalla 'Generazioni dei Fenomeni', l'Italia ???? della #pallavolo torna… - poliziadistato : Semplicemente meravigliosa!! Dopo i due titoli iridati di palla e cerchio ai Campionati del mondo di ginnastica… - acmilanyouth : ?? #ACMDZG 3-0 Tris del #MilanPrimavera alla Dinamo Zagabria con le reti di El Hilali, Traorè e Lazetic: riguarda il… - Cyclingtimenews : ???? Una maglia storica: per la prima volta al campionato del mondo si assegnava il titolo della categoria Under 23… - TuttoAscoli : CdS - Tris del Parma L’Ascoli rimane a mani vuote -

Agenzia ANSA

La partita Ascoli - Parma di Sabato 17 settembre 2022 in diretta:degli ospiti alDuca, Lungoyi nel finale sigla la rete della bandiera ASCOLI PICENO - Sabato 17 settembre, allo Stadio 'Cino e LilloDuca', l'Ascoli ospiterà il Parma per la sesta ...... ha fatto peggio) e sconfitto anche questa sera nell'anticipo dell'8/a giornatacampionato ... Reed ha calato ilal 15', inutile il gol di O'Brien al 32', se non a rendere leggermente meno ... Tris del Lorient, adesso è capolista con il PSG e il Marsiglia MONDIALI - Abbiamo fatto un misto mare con le due prove a cronometro di questo day 1. Chi è andato meglio Chi peggio Chi ha stupito Chi ha deluso Niente ...Missione compiuta. Dopo Brescia e Como anche i siciliani cadono sul campo amico della squadra canarina. Gara decisa da una rete di Moro a fine primo tempo ...