Tajani: 'strada navigator fallimentare, zero risultati' (Di venerdì 16 settembre 2022) Con il centrodestra al governo addio navigator? "E' una strada fallimentare, piaceva tanto al M5S ma non ha prodotto risultati. Non sono riusciti nemmeno loro a trovare lavoro". Così il coordinatore ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) Con il centrodestra al governo addio? "E' una, piaceva tanto al M5S ma non ha prodotto. Non sono riusciti nemmeno loro a trovare lavoro". Così il coordinatore ...

msgelmini : Letta e il PD attaccano @CarloCalenda da sinistra, Tajani, Brugnaro e Lupi da destra, vuol proprio dire che siamo s… - corona_tweet : RT @pleccese: Tajani: ‘strada navigator fallimentare, zero risultati’ ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Tajani: 'strada navigator fallimentare, zero risultati' - - zazoomblog : Tajani: ‘strada navigator fallimentare zero risultati’ - #Tajani: #‘strada #navigator - ledicoladelsud : Tajani: ‘strada navigator fallimentare, zero risultati’ -