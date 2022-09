(Di venerdì 16 settembre 2022)- Instagram Tra i concorrenti della settima edizione delVip – come da DM anticipato – c’è anche la trentacinquenne. Opinionista e freelance per diverse testate giornalistiche, la donna è pronta a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà. Chi èNata a Cassino (Frosinone) nel 1987,ha preso parte negli ultimi anni, in qualità di opinionista, a diversi talk televisivi: da Agorà a Otto e Mezzo, passando per Dritto e Rovescio e Zona Bianca sulle reti Mediaset e ad Estate in Diretta su Rai1. Nel passato dellac’è anche undolore: come ha raccontato a Storie Italiane, ha subito una violenza all’età di 17 anni quando ...

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano) Sara Manfuso al Grande Fratello Vip 7. Ex modella e moglie dell'esponente del Pd, Andrea Romano, entra nella Casa più spiata d'Italia con una storia particolarmente difficile da raccontare: gli abusi