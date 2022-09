Salvini “La Russia in Italia non ha comprato nessuno, attendo le scuse di Letta e Conte” (Di venerdì 16 settembre 2022) CATANIA (ITALPRESS) – Nuovo affondo del leader della Lega, Matteo Salvini, che alle Ciminiere di Catania pretende le scuse dei colleghi della sinistra dopo la notizia dell’inesistenza di fondi russi alla politica Italiana: “La Lega ha sempre sostenuto le sanzioni alla Russia – ha detto -. Oggi abbiamo scoperto che la Russia in Italia non ha pagato nessuno, non ha comprato nessuno e non ha influito sulle elezioni passate, presenti e future, dunque viva l’Italia. attendo le scuse di Letta, Di Maio, Conte, Renzi e compagnia, che nelle settimane scorse hanno sostenuto il contrario. Noi continuiamo ad essere vicini al popolo ucraino ma non possono essere ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 settembre 2022) CATANIA (ITALPRESS) – Nuovo affondo del leader della Lega, Matteo, che alle Ciminiere di Catania pretende ledei colleghi della sinistra dopo la notizia dell’inesistenza di fondi russi alla politicana: “La Lega ha sempre sostenuto le sanzioni alla– ha detto -. Oggi abbiamo scoperto che lainnon ha pagato, non hae non ha influito sulle elezioni passate, presenti e future, dunque viva l’ledi, Di Maio,, Renzi e compagnia, che nelle settimane scorse hanno sostenuto il contrario. Noi continuiamo ad essere vicini al popolo ucraino ma non possono essere ...

AlexBazzaro : Draghi: «Sulle sanzioni alla Russia non condividiamo la posizione di Salvini» Ce ne faremo una ragione… - EnricoLetta : Per Salvini la colpa di tutto è dell’Ue e delle sanzioni alla Russia, per me tutto nasce il 24 febbraio, quando ci… - GiovaQuez : Salvini: 'Sarà una gioia cancellare la legge Fornero, vorrei dirlo ma continuano a farmi domande solo sulla Russia.… - LianaCiccina : RT @HSkelsen: Quali scuse? Salvini è quello della piazza rossa, quello della maglietta 'no sanzioni alla Russia', quello della Crimea, di S… - DavideBattin : RT @HSkelsen: Quali scuse? Salvini è quello della piazza rossa, quello della maglietta 'no sanzioni alla Russia', quello della Crimea, di S… -