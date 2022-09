Salernitana-Lecce 1-2 Calcio serie A (Di venerdì 16 settembre 2022) Rete di Ceesay nel finale del primo tempo. Clamoroso autogol di Gonzalez su Calcio d’angolo al 10? della ripresa. Strefezza a sette minuti dalla fine. Ha fatto tutto il Lecce dunque e nella importantissima vittoria di Salerno, in un confronto con verosimile rilievo anche per la salvezza, è stato determinante anche il portiere Falcone. Salernitana-Lecce 1-2 nella settima giornata del campionato di Calcio di serie A. Salentini alla prima vittoria, ora hanno 6 punti in classifica, uno in meno dei campani. L'articolo Salernitana-Lecce 1-2 <small class="subtitle">Calcio serie A</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 settembre 2022) Rete di Ceesay nel finale del primo tempo. Clamoroso autogol di Gonzalez sud’angolo al 10? della ripresa. Strefezza a sette minuti dalla fine. Ha fatto tutto ildunque e nella importantissima vittoria di Salerno, in un confronto con verosimile rilievo anche per la salvezza, è stato determinante anche il portiere Falcone.1-2 nella settima giornata del campionato didiA. Salentini alla prima vittoria, ora hanno 6 punti in classifica, uno in meno dei campani. L'articolo1-2 A proviene da Noi Notizie..

