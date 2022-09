Ritiro Federer, Djokovic: “Oltre un decennio di battaglie incredibili. E’ stato un onore” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Roger, è difficile vedere questo giorno ed esprimere a parole tutto ciò che abbiamo condiviso insieme in questo sport. Oltre un decennio di momenti incredibili e battaglie a cui ripensare”. Novak Djokovic ha dedicato un post Instagram allo storico rivale Roger Federer un giorno dopo l’annuncio del suo addio al tennis professionistico. “La tua carriera ha dato un senso a ciò che significa raggiungere l’eccellenza e mantenerla con integrità ed equilibrio – si legge nel post -. È un onore conoscerti dentro e fuori dal campo e per molti altri anni a venire. So che questo nuovo capitolo conterrà cose incredibili per te, Mirka, i bambini, tutti i tuoi cari, e i fan di Roger hanno ancora molto da aspettarsi. Dalla nostra famiglia alla tua, ti auguriamo ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) “Roger, è difficile vedere questo giorno ed esprimere a parole tutto ciò che abbiamo condiviso insieme in questo sport.undi momentia cui ripensare”. Novakha dedicato un post Instagram allo storico rivale Rogerun giorno dopo l’annuncio del suo addio al tennis professionistico. “La tua carriera ha dato un senso a ciò che significa raggiungere l’eccellenza e mantenerla con integrità ed equilibrio – si legge nel post -. È unconoscerti dentro e fuori dal campo e per molti altri anni a venire. So che questo nuovo capitolo conterrà coseper te, Mirka, i bambini, tutti i tuoi cari, e i fan di Roger hanno ancora molto da aspettarsi. Dalla nostra famiglia alla tua, ti auguriamo ...

