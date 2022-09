Prima vittoria stagionale del Lecce, Salernitana ko 2-1 (Di venerdì 16 settembre 2022) SALERNO (ITALPRESS) – Il Lecce ottiene la Prima vittoria stagionale nella gara d’apertura della settima giornata di campionato. I salentini la aprono con Ceesay, rimettono in corsa la Salernitana con un autogol e nel finale trovano il 2-1 definitivo con il neoentrato Strefezza. La rete degli ospiti si gonfia già dopo 4 minuti, ma con una rete irregolare prontamente segnalata dall’assistente di Doveri: Coulibaly parte infatti da posizione di offside nell’azione che lo porta al sigillo in contropiede. Dall’altra parte si mette in proprio Di Francesco, bravo a servire Ceesay che però non è altrettanto preciso nella conclusione verso la porta al 12?. La Salernitana cerca di costruire dal basso, trovando spesso un Pasquale Mazzocchi fresco della Prima convocazione nella ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 settembre 2022) SALERNO (ITALPRESS) – Ilottiene lanella gara d’apertura della settima giornata di campionato. I salentini la aprono con Ceesay, rimettono in corsa lacon un autogol e nel finale trovano il 2-1 definitivo con il neoentrato Strefezza. La rete degli ospiti si gonfia già dopo 4 minuti, ma con una rete irregolare prontamente segnalata dall’assistente di Doveri: Coulibaly parte infatti da posizione di offside nell’azione che lo porta al sigillo in contropiede. Dall’altra parte si mette in proprio Di Francesco, bravo a servire Ceesay che però non è altrettanto preciso nella conclusione verso la porta al 12?. Lacerca di costruire dal basso, trovando spesso un Pasquale Mazzocchi fresco dellaconvocazione nella ...

OfficialUSLecce : #SalernitanaLecce #SerieATIM Ceesay, Strefezza e una grande prestazione per i primi tre punti, la prima vittoria, c… - GoalItalia : Prima rete in trasferta ? Prima vittoria del Lecce ? #Ceesay #SalernitanaLecce - Coninews : Italia-Croazia 2-0 ?? I successi nei due singolari di Lorenzo #Musetti e Matteo #Berrettini consegnano all’Italia… - lccatt : RT @OfficialUSLecce: #SalernitanaLecce #SerieATIM Ceesay, Strefezza e una grande prestazione per i primi tre punti, la prima vittoria, che… - sportli26181512 : Lecce, Del Rosso: 'Raccolto quanto seminato. Baroni mi ha detto di sostituirlo sempre...': Assente Baroni per squal… -