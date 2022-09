"Perché ti ha sostituito?": Milik e Di Maria perplessi su Allegri (Di venerdì 16 settembre 2022) Il labiale tra Milik e Di Maria al termine di Juventus-Benfica è diventato subito virale. I due giocatori increduli per la scelta di Allegri Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) Il labiale trae Dial termine di Juventus-Benfica è diventato subito virale. I due giocatori increduli per la scelta di

guiodic : @FlavioPons @iacovettide @Jes912 Non succede perché i parlanti si muovono sempre nel solco tracciato dalla morfolog… - Alessio70548077 : ' tutto è così falsamente impostato! Perché si vuole una donna o un uomo, il prestigio, la sicurezza, il riconoscim… - OharaPina : @mesoada @eleonora_nuovo @053_Vince @Cri10872801 @Waltergalleni45 @venis_77 @FilippoLicari4 @Stefani98879898… - bartwit70 : @Super3mp Beh non è che ha fatto il dito medio ad Allegri... ha chiesto a Milik perché era stato sostituito, se ave… - Juventina962 : @dariopelle3 Ammesso e non concesso che non comprendo al tifoso cosa possa interessare perché finché si parla di un… -