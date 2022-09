Nido di Vipere: dal 15 settembre al cinema. La clip (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono state rilasciate le prime e inedite clip italiane del thriller sud coreano campione d’incassi Nido DI Vipere (Beasts Clawing At Straws), diretto da KIM YONG-HOON e tratto dall’omonimo romanzo del giallista giapponese Keisuke Sone. Quando uscirà “Nido di Vipere” al cinema? Nido DI Vipere, in arrivo nei cinema di tutta Italia a partire dal 15 settembre Trama I destini di quattro personaggi ai margini della società si intrecciano in modo imprevedibile quando un umile inserviente trova una borsa piena di denaro abbandonata in un armadietto. L’inatteso tesoro diventa ben presto un’arma a doppio taglio, nascondendo dietro di sé un intreccio di storie di spietati malviventi ed esistenze miserabili. Tra ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono state rilasciate le prime e inediteitaliane del thriller sud coreano campione d’incassiDI(Beasts Clawing At Straws), diretto da KIM YONG-HOON e tratto dall’omonimo romanzo del giallista giapponese Keisuke Sone. Quando uscirà “di” alDI, in arrivo neidi tutta Italia a partire dal 15Trama I destini di quattro personaggi ai margini della società si intrecciano in modo imprevedibile quando un umile inserviente trova una borsa piena di denaro abbandonata in un armadietto. L’inatteso tesoro diventa ben presto un’arma a doppio taglio, nascondendo dietro di sé un intreccio di storie di spietati malviventi ed esistenze miserabili. Tra ...

