Monza Juve: Trapattoni, un Allegri del Novecento (Di venerdì 16 settembre 2022) Monza Juve sblocca ricordi antichi in casa bianconera: proprio contro i brianzoli ci fu la prima in panchina di Giovanni Trapattoni Monza Juve di domenica pomeriggio sarà un inedito per il campionato, come tutte le gare dei brianzoli che quest’anno si sono affacciati per la prima volta in Serie A. La gara ha numerosi motivi d’interesse, a cominciare dalla sorprendente presenza in panchina di Raffaele Palladino al posto di Giovanni Stroppa. Il cambio di direzione tecnica al Monza è in linea con quello del Bologna: se pareggi e non perdi – com’è successo alle due squadre con Lecce e Spezia – vieni mandato a casa. Allenatori che vanno, allenatore (e che allenatore!) che arrivò: Giovanni Trapattoni. Il mister che ha scritto un’epoca in bianconero partì proprio da un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022)sblocca ricordi antichi in casa bianconera: proprio contro i brianzoli ci fu la prima in panchina di Giovannidi domenica pomeriggio sarà un inedito per il campionato, come tutte le gare dei brianzoli che quest’anno si sono affacciati per la prima volta in Serie A. La gara ha numerosi motivi d’interesse, a cominciare dalla sorprendente presenza in panchina di Raffaele Palladino al posto di Giovanni Stroppa. Il cambio di direzione tecnica alè in linea con quello del Bologna: se pareggi e non perdi – com’è successo alle due squadre con Lecce e Spezia – vieni mandato a casa. Allenatori che vanno, allenatore (e che allenatore!) che arrivò: Giovanni. Il mister che ha scritto un’epoca in bianconero partì proprio da un ...

_Morik92_ : All'Autodromo di #Monza è presente il presidente #Juve, @andagn ?? @monza_news - massimobon1 : @AIA_it stasera si affrontano Salernitana (agevolata da Var vs la Juve) e Lecce (penalizzato vs il Monza).....MI RA… - ZonaBianconeri : RT @LucaCiPunto: ???? Dopo incontro con Allegri, Agnelli sceglie la linea dura: se non si vince a Monza sarà esonerato Landucci. ???? #Juventu… - Charlie25477 : RT @LucaCiPunto: ???? Dopo incontro con Allegri, Agnelli sceglie la linea dura: se non si vince a Monza sarà esonerato Landucci. ???? #Juventu… - realwarriale2 : RT @_giapad: Clima incandescente alla Continassa: la Juve ha dato l'ultimatum ad #Allegri: 3pt a Monza o sarà esonero. #Vlahovic nervoso e… -