Mazda - Raduno MX-5, domenica a Modena si prova a battere il Guinness (Di venerdì 16 settembre 2022) Era il 2013 quando in Olanda veniva battuto il Guinness World Record per il più grande Raduno al mondo di Mazda Mx-5, con la presenza di 683 vetture. Un primato che dura da nove anni, ma che questa domenica potrebbe essere infranto grazie ai tantissimi appassionati nostrani della spider giapponese: la divisione italiana della Mazda ha infatti organizzato un Raduno di MX-5 di dimensioni mai viste prima e le premesse perché un nuovo Guinness venga assegnato in terra emiliana ci sono tutte. MX-5 di tutti i colori. L'iniziativa ha da subito riscosso un enorme successo, tanto che le iscrizioni sono state chiuse diverso tempo fa: le vetture attese in autodromo sono oltre 900. In attesa di scoprire l'esito del record, tutti i partecipanti al Raduno potranno ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 settembre 2022) Era il 2013 quando in Olanda veniva battuto ilWorld Record per il più grandeal mondo diMx-5, con la presenza di 683 vetture. Un primato che dura da nove anni, ma che questapotrebbe essere infranto grazie ai tantissimi appassionati nostrani della spider giapponese: la divisione italiana dellaha infatti organizzato undi MX-5 di dimensioni mai viste prima e le premesse perché un nuovovenga assegnato in terra emiliana ci sono tutte. MX-5 di tutti i colori. L'iniziativa ha da subito riscosso un enorme successo, tanto che le iscrizioni sono state chiuse diverso tempo fa: le vetture attese in autodromo sono oltre 900. In attesa di scoprire l'esito del record, tutti i partecipanti alpotranno ...

avespartacus : RT @Motor1italia: ?? A tutti i miatisti, pronti per il raduno più 'affollato' del mondo? Ci saremo anche noi! #mazdamx5miata - Motor1italia : ?? A tutti i miatisti, pronti per il raduno più 'affollato' del mondo? Ci saremo anche noi! #mazdamx5miata - moneypuntoit : ?? Mazda MX-5: conto alla rovescia per il raduno 2022 ?? - Italpress : Mazda a caccia del record per il più grande raduno di MX-5 - RValdemburg : Mazda, numeri da record per il raduno MX-5 di Modena. Il prossimo 18 settembre Mazda proverà a sfondare la porta d… -