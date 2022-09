Marche | Draghi | indagini su responsabilità Fare di più su ambiente

Palazzo_Chigi : Punto stampa del Presidente Draghi al termine della visita nei territori delle Marche colpiti dal maltempo. In dire… - Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa, Draghi: Voglio esprimere il più profondo cordoglio per le vittime dell’#alluvione nelle #Marche… - Agenzia_Ansa : 'È un disastro. Faremo tutto il possibile'. Così il presidente del Consiglio Draghi, a Pianello di Ostra dopo l'ond… - UgoBaroni : RT @TV2000it: #Tv2000 aggiornamenti #alluvione nelle #Marche Nove morti e almeno quattro dispersi, due minorenni Centinaia di sfollati #Dr… - zazoomblog : Draghi nelle Marche dopo l’alluvione: «È un disastro». Contestato il governatore Acquaroli: «Dove eravate ieri sera… -

Governo

Ho assicurato che quello che sarà necessario sarà fatto", le parole di Marioad Ostra, Ancona, dopo l'alluvione. / Palazzo ChigiGoverno non risparmierà nessuno sforzo per aiutare famiglie e imprese", le parole di Marioad Ostra, Ancona, dopo l'alluvione. / Palazzo Chigi Maltempo, il Presidente Draghi in visita nelle Marche Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Faccio un appello al Presidente Draghi che è sul nostro territorio affinché il governo intervenga immediatamente con un provvedimento ad hoc oppure inserendo una norma nel ...Lutto e polemiche per la pioggia che si è abbattuta nell'alto Pesarese e su Senigallia e ha ucciso almeno 10 persone. L'angoscia di Mattarella e l'impegno di Draghi ad aiutare le comunità colpite ...