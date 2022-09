Live Salernitana-Lecce 1-1: autorete di Gonzalez (Di venerdì 16 settembre 2022) Salernitana-Lecce apre la settima giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta. Un venerdì sera con incrocio pericoloso in un Arechi tutto esaurito. Baroni cerca la prima vittoria in... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 settembre 2022)apre la settima giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta. Un venerdì sera con incrocio pericoloso in un Arechi tutto esaurito. Baroni cerca la prima vittoria in...

AlexVesentini16 : RT @internewsit: LIVE Serie A - Salernitana-Lecce, via al secondo tempo: si riparte dallo 0-1 - - internewsit : LIVE Serie A - Salernitana-Lecce, Gonzalez fa gol nella sua porta: è 1-1! - - calciomercatoit : 55' - CLAMOROSO AUTOGOL DI GONZALEZ! Calcio d'angolo per la Salernitana, lo spagnolo svirgola di sinistro e batte u… - internewsit : LIVE Serie A - Salernitana-Lecce, via al secondo tempo: si riparte dallo 0-1 - -