La strada è allagata, e c'è chi si inventa un servizio "traghetto" a pagamento: il (Di venerdì 16 settembre 2022) Le immagini arrivano dal Messico e mostrano l'intraprendenza imprenditoriale di un uomo che, attrezzato di una sorta di carrello rialzato offre ai passanti la possibilità di attraversare l'incrocio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) Le immagini arrivano dal Messico e mostrano l'intraprendenza imprenditoriale di un uomo che, attrezzato di una sorta di carrello rialzato offre ai passanti la possibilità di attraversare l'incrocio ...

Victoria_Wet : RT @ilrisolutoreIT: Pioverà Diluvierà Fiumi in piena Torrenti e canali esondano Rete fognaria non coinvoglia Qualche infrastruttura crolla… - ilrisolutoreIT : RT @ilrisolutoreIT: Pioverà Diluvierà Fiumi in piena Torrenti e canali esondano Rete fognaria non coinvoglia Qualche infrastruttura crolla… - SimonettaColt4 : Insomma, acqua gavemo - NapoliToday : #Cronaca Temporale su Napoli: le strade diventano fiumi in piena|VIDEO - MarisaDenaro71 : Tutti in coda appassionatamente.???? SS36 galleria allagata. Benvenuti sulla strada delle Olimpiadi. #Buongiorno ...u… -