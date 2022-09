Giulia Pauselli, come è andato il parto? Il retroscena (Di venerdì 16 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia Pauselli ha deciso di condividere con i fan il momento del parto. La ballerina ha rivelato un retroscena di quel lieto evento, per lei la prima esperienza: ecco che cosa ha detto. L’ex allieva e professionista di Amici è diventata mamma per la prima volta solo di recente e ha deciso di sottoporsi a Leggi su youmovies (Di venerdì 16 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha deciso di condividere con i fan il momento del. La ballerina ha rivelato undi quel lieto evento, per lei la prima esperienza: ecco che cosa ha detto. L’ex allieva e professionista di Amici è diventata mamma per la prima volta solo di recente e ha deciso di sottoporsi a

DonnaGlamour : Giulia Pauselli: “Presi quasi 15 kg in gravidanza. Nome di mio figlio in omaggio a Maria De Filippi” - zazoomblog : Giulia Pauselli racconta del parto i chili presi e il nome scelto - #Giulia #Pauselli #racconta #parto - infoitcultura : Giulia Pauselli: “Non rientro ad Amici ora, nome figlio è per Maria” - infoitcultura : Giulia Pauselli dopo il parto: 'Ho preso quasi 15 kg. Il nome di mio figlio? Un omaggio a Maria De Filippi' - infoitcultura : Giulia Pauselli spiega perché hanno chiamato il figlio Romeo Maria -