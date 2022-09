Draghi attacca gli amici di Orban: "Non tutelano l'Italia" (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - Mario Draghi vara il decreto legge aiuti ter per 14 miliardi "senza scostamento di bilancio", procede sui decreti delegati per concorrenza e balneari nonostante il no della Lega, si dice indisponibile a un secondo mandato di Governo, vola ad Ostra per fronteggiare le conseguenze "dell'emergenza cambiamento climatico", si toglie sassolini dalle scarpe, attaccando Meloni, Salvini e Conte senza nominarli. A Fdi e Lega Draghi rimprovera implicitamente l'amicizia con Orban: "Noi difendiamo lo Stato di diritto. I nostri alleati sono la Germania e la Francia, che difendono lo stato di diritto. C'è da domandarsi come uno si sceglie i partner? Certamente sulla basa di una comunanza ideologica, ma anche sulla base della tutela degli interessi degli Italiani. Bisogna chiedersi chi mi aiuta ... Leggi su agi (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - Mariovara il decreto legge aiuti ter per 14 miliardi "senza scostamento di bilancio", procede sui decreti delegati per concorrenza e balneari nonostante il no della Lega, si dice indisponibile a un secondo mandato di Governo, vola ad Ostra per fronteggiare le conseguenze "dell'emergenza cambiamento climatico", si toglie sassolini dalle scarpe,ndo Meloni, Salvini e Conte senza nominarli. A Fdi e Legarimprovera implicitamente l'zia con: "Noi difendiamo lo Stato di diritto. I nostri alleati sono la Germania e la Francia, che difendono lo stato di diritto. C'è da domandarsi come uno si sceglie i partner? Certamente sulla basa di una comunanza ideologica, ma anche sulla base della tutela degli interessi deglini. Bisogna chiedersi chi mi aiuta ...

NicolaPorro : ?? Durissima conferenza stampa show di #Draghi. Con una parola gela #Calenda (e #Letta). Poi l'affondo su #Salvini (… - DantiNicola : #Conte ogni 12 ore ha una posizione diversa da raccontare. Ora attacca di nuovo #Draghi dicendo che ha preferito la… - fisco24_info : Draghi attacca gli amici di Orban: 'Non tutelano l'Italia': AGI - Mario Draghi vara il decreto legge aiuti ter per… - sergimagugliani : RT @Moonlightshad1: D'altra parte non è la prima volta che Draghi attacca un giornalista del Fatto, lo aveva già fatto con Manolo Lanaro, f… - alephx13 : RT @Moonlightshad1: D'altra parte non è la prima volta che Draghi attacca un giornalista del Fatto, lo aveva già fatto con Manolo Lanaro, f… -