Bucchioni applaude Spalletti | “Fa bene a rimproverare Kvaratskhelia”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il giornalista Enzosi sofferma su diversi temi, nel corso del suo intervento a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show. In primis la Fiorentina: “I viola si sono sciolti, Italiano l’ha definita senza anima. L’atteggiamento di questa squadra non è normale: ha perso la voglia di lottare. Qualcuno evidentemente si è montato la testa dopo l’ottima prestazione contro il Napoli. I grandi giocatori non si vedono solo nei grandi appuntamenti”. Sue i rimproveri a: “Evidentemente il mister teme che il georgiano possa montarsi la testa. Luciano faa tenere la corda tirata. Se non hai alle spalle una mentalità e una guida, rischi di farti prendere da tutte queste cose e perderti. Le qualità devono essere unite alla voglia di lavorare e all’umiltà, altrimenti diventa ...