Bruscolotti | «Kim? Mi rivedo in lui | il Napoli merita complimenti»

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’ex capitano delBeppeha commentato l’impatto disul mondo partenopeo: le dichiarazioni a Radio CRC IMPATTO – «Vedo un difensore come me ai miei tempi, va sempre alla ricerca della palla. Tra lui e Rrhamani è cambiato il volto della difesa. Dicevano tante cose, ma questo ragazzo ha un grande futuro. Ce ne saranno pochi comein giro. Bisogna fare iallo scouting del, scegliere giocatori così giovani e forti non è da tutti. Ne abbiamo fatti di scontri con capocannonieri di un certo spessore, ho avuto modo di confrontarmi con tanti campioni mondiali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

