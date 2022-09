Bomba d’acqua con 400 mm di pioggia | ‘alluvione-lampo’ sulle Marche

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “In poche ore sono caduti oltre 400 mm di, è un evento eccezionale. Non possiamo dire con certezza se questi eventi estremi siano aumentati o no di numero perché non abbiamo una statistica che ci dia un trend definito, tuttavia la tipologia dell’evento è un esempio lampante degli effetti previsti da anni dal mondo scientifico relativo ai cambiamenti climatici in Italia. Si tratta infatti di un evento estremo, circoscritto e che ha generato un alluvione-lampo a seguito di una lunga siccità. In futuro è possibile che se ne verifichino degli altri”. A parlare all’Adnkronos è Giulio Betti, meteorologo e climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Biometeorologia del Cnr di Firenze, nonchè socio Ampro, l’Associazione Meteo Professionisti, commentando, in seguito alla ...