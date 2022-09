Blade Runner 2049, la serie TV sequel uscirà su Amazon Prime Video - Magazine - quotidiano.net (Di venerdì 16 settembre 2022) Si intitolerà 'Blade Runner 2099', avrà Ridley Scott come produttore esecutivo e potremo vederla in streaming nel prossimo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Si intitolerà '2099', avrà Ridley Scott come produttore esecutivo e potremo vederla in streaming nel prossimo ...

biffi_luis : @wireditalia Vi prego fermate Amazon! Non Blade Runner! Praticamente l'unico reboot di un cult non fatto coi piedi. - orgoglionerd : Blade Runner: ci sarà una serie TV sequel - Orgoglionerd - NoSpoiler3 : La serie TV di Blade Runner è in produzione via - cheaterbag : RT wireditalia 'Tratta dal film cult di Ridley Scott sarà destinata a Prime Video. La sceneggiatura è stata scritta… - sigboy90 : RT @wireditalia: Tratta dal film cult di Ridley Scott sarà destinata a Prime Video. La sceneggiatura è stata scritta dall'autrice di Shinin… -