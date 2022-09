Accordo Humanitas-Philips per intelligenza artificiale in sanità (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Humanitas e Philips alleate per accelerare la svolta che l’Ai, l’intelligenza artificiale, potrà imprimere all’assistenza sanitaria. L’Irccs Istituto clinico di Rozzano, Milano, e l’azienda annunciano la sigla di un Accordo di ricerca e sviluppo che vedrà le due realtà collaborare prima su alcune specialità come la radiologia, l’oncologia, la cardiologia e la terapia dell’ictus, per poi estendersi ad altre aree cliniche. Alla base dell’intesa c’è la volontà di mettere a fattor comune le rispettive competenze e tecnologie, per velocizzare i vantaggi prospettati con “la digitalizzazione degli ospedali e l’applicazione dei nuovi algoritmi di apprendimento. Promettono di rivoluzionare il mondo sanitario – spiegano Humanitas e Philips – non solo rendendo più ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) –alleate per accelerare la svolta che l’Ai, l’, potrà imprimere all’assistenza sanitaria. L’Irccs Istituto clinico di Rozzano, Milano, e l’azienda annunciano la sigla di undi ricerca e sviluppo che vedrà le due realtà collaborare prima su alcune specialità come la radiologia, l’oncologia, la cardiologia e la terapia dell’ictus, per poi estendersi ad altre aree cliniche. Alla base dell’intesa c’è la volontà di mettere a fattor comune le rispettive competenze e tecnologie, per velocizzare i vantaggi prospettati con “la digitalizzazione degli ospedali e l’applicazione dei nuovi algoritmi di apprendimento. Promettono di rivoluzionare il mondo sanitario – spiegano– non solo rendendo più ...

tecnogazzetta : Le due realtà firmano un accordo di ricerca e sviluppo per migliorare il percorso diagnostico e terapeutico dei paz… - AnsaLombardia : Intelligenza artificiale in sanità,accordo Humanitas-Philips. Al via collaborazione all'insegno ricerca e innovazio… - AI4Business_it : AI per la ricerca nella sanità: accordo fra IRCCS Humanitas e Philips -