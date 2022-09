Victoria Federica | paura per la 22enne nipote del re di Spagna | operata d’urgenza all’indomani del suo compleanno

(Di giovedì 15 settembre 2022) Momenti di grande apprensione inper le condizioni di salute diMarichalar Borbone, ladel re Felipe VI. La ragazza, 22 anni, è stata ricoveratain ospedaledel suo: i medici l’hanno sottoposta ad un intervento tempestivo per una peritonite.è rimasta ricoverata fino ad oggi, quando è stata dimessa ed è trapelata la notizia. Secondo quanto si apprende dai media spagnoli, la giovane ora è a casa, dove sta affrontando il decorso post-operatorio. Ma chi è? Modella e influencer, è ospite fissa dei principali appuntamenti mondani in: figlia minore dell’Infanta Elena, primogenita del ...

ParliamoDiNews : Victoria Federica, paura per la modella nipote del re di Spagna: operata d'urgenza a 22 anni #14Settembre #Gossip - jvanmoreno : victoria federica apendicitis piti - Antonito9 : RT @piquipo: Victoria Federica patin piti apendicitis - piquipo : Victoria Federica patin piti apendicitis - AnitaSolenita : @Asiainside_ Papabili ma ovviamente non tutti: Anna dello Russo, Soleil, La Boccia, G. Stabile, Federica Carta, Tom… -

leggo.it

Harry e Meghan, anche il Labrador è triste per la morte della Regina: loro si fermano e lo consolano così, la nipote del re di Spagna modella e influencer di successo Stiamo ...... autore e content creator), Filippo Ferrari (editor Rolling Stone Italia e podcaster),... Antonio Visca (Direttore OnePodcast), Marco Maisano (conduttore televisivo),Cacciola (... Victoria Federica, paura per la modella nipote del re di Spagna: operata d'urgenza a 22 anni Mentre la famiglia reale più famosa al mondo, quella britannica, sta vivendo giorni di lutto circondata dal cordoglio di tutto il mondo, ce n'è un'altra in Europa che ha ...momenti delicati per Vittoria Federica de Marichalar, che ha appena vissuto una delle più grandi paure della sua vita. Come pubblicato in esclusiva dal ...