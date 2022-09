Ultime Notizie – Nuova Zelanda, corpi bambini in valigie: madre arrestata in Corea Sud (Di giovedì 15 settembre 2022) La polizia sudCoreana ha arrestato una donna accusata di aver ucciso i suoi due bambini, i resti di quali sono stati ritrovati il mese scorso in alcune valigie in Nuova Zelanda, dopo essere state acquistate da persone straniere in un magazzino di Auckland. La Nuova Zelanda ha chiesto l’estradizione della donna dalla Corea del Sud. La polizia di Auckland ha affermato di aver lavorato a stretto contatto con le autorità sudCoreane nella ricerca della madre dei due bambini, che al momento del decesso avevano 7 e 10 anni. La donna è una cittadina neozelandese di 42 anni di origine sudCoreana, fuggita nel suo Paese nel 2018 dopo la morte dei figli. Per il suo arresto era stato emesso un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) La polizia sudna ha arrestato una donna accusata di aver ucciso i suoi due, i resti di quali sono stati ritrovati il mese scorso in alcunein, dopo essere state acquistate da persone straniere in un magazzino di Auckland. Laha chiesto l’estradizione della donna dalladel Sud. La polizia di Auckland ha affermato di aver lavorato a stretto contatto con le autorità sudne nella ricerca delladei due, che al momento del decesso avevano 7 e 10 anni. La donna è una cittadina neozelandese di 42 anni di origine sudna, fuggita nel suo Paese nel 2018 dopo la morte dei figli. Per il suo arresto era stato emesso un ...

Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Mosca avverte Usa: 'Se date missili a Kiev siete in guerra'. LIVE - Paroladeltifoso : Lozano ci sarà con il Milan? Le ultime notizie - CorriereCitta : ”La banda del buco” colpisce a Velletri: svaligiata una farmacia comunale -