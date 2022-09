Ultime Notizie – Lazio | Sarri | “Se problema sono io devo fare passo indietro”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 settembre 2022) “Questi crolli emotivi improvvisisimili a quelli degli anni scorsi. Difficile da capire le motivazioni: perché se la motivazioneio,un, se è colpa di un giocatore va venduto istantaneamente. Qualcuno che all’interno di questo gruppo insinua questo germe c’è per forza”. Lo dice l’allenatore dellaMaurizioin conferenza stampa dopo la sconfitta per 5-1 in Europa League contro il Midtjylland. “Questa è una partita che non abbiamo giocato, e non l’abbiamo giocata per presunzione -sottolinea-. Alla base di queste partite c’è una grande dose di umiltà, se vai in giro per l’Europa vai incontro a questo tipo di figure come è successo a noi stasera e come è successo a qualche altra ...