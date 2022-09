Udinese Inter: i nerazzurri sanno inseguire (Di giovedì 15 settembre 2022) La settima giornata di campionato propone la sfida d’alta classifica tra Udinese e Inter: nerazzurri sotto pressione, proprio come un anno fa Il tema di Udinese Inter che si giocherà domenica 18 settembre alle ore 12.30 propone un tema che Andrea Sottil non avrebbe immaginato alla vigilia del campionato. Ovvero, sfidare Inzaghi alla settima giornata guardandolo dall’alto in basso, con un punto di vantaggio e uno solo dalla vetta. Un percorso da Champions, anche se è molto presto per inserire i friulani come una nuova sorella del torneo. Ma proprio la Champions, con il 2-0 sul Viktoria Plzen, restituisce un’Inter più serena, «ordinata e compatta» come l’ha definita il suo allenatore. Sulla sponda nerazzurra, il motivo di principale curiosità è se la squadra sa reggere la pressione ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) La settima giornata di campionato propone la sfida d’alta classifica trasotto pressione, proprio come un anno fa Il tema diche si giocherà domenica 18 settembre alle ore 12.30 propone un tema che Andrea Sottil non avrebbe immaginato alla vigilia del campionato. Ovvero, sfidare Inzaghi alla settima giornata guardandolo dall’alto in basso, con un punto di vantaggio e uno solo dalla vetta. Un percorso da Champions, anche se è molto presto per inserire i friulani come una nuova sorella del torneo. Ma proprio la Champions, con il 2-0 sul Viktoria Plzen, restituisce un’più serena, «ordinata e compatta» come l’ha definita il suo allenatore. Sulla sponda nerazzurra, il motivo di principale curiosità è se la squadra sa reggere la pressione ...

pisto_gol : La mia griglia di partenza per il campionato 22/23: 1^Fila Napoli-Milan 2^Fila Juventus-Inter 3^Fila Atalanta-Lazio Sorpresa Udinese ?? - interliveit : ??#Inter, #Acerbi ha convinto #inzaghiout Titolare contro l'#Udinese: in due rischiano il posto… - news24_inter : Allarme rientrato per #Barella ?? - ivanzamoranobam : mi sanguinano gli occhi,ora credono che #acerbinonlovogliamo sia forte,se lo mette conyto l'Udinese Beto e Delofeu… - internewsit : Udinese-Inter, Sottil tenta il recupero di un difensore. Beto al top - -