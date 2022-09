Roma, beccato vicino alla scuola con cocaina, eroina e hashish: pusher in manette (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma – Dopo appena due giorni dall’inizio dei servizi di controllo da parte dei Carabinieri a Roma e Provincia, finalizzati a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, nonché a prevenire e contrastare forme di illegalità, una persona è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina e della Stazione di Roma Centocelle gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio. Nel corso della mattinata, all’interno dei giardini pubblici adiacenti una scuola, l’uomo di 34 anni, proprio nel corso di una mirata attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in prossimità degli istituti scolastici, è stato notato mentre faceva movimenti sospetti, verosimilmente riconducibili ad attività di spaccio e stato trovato in possesso, all’esito di perquisizione personale e ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 15 settembre 2022)– Dopo appena due giorni dall’inizio dei servizi di controllo da parte dei Carabinieri ae Provincia, finalizzati a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, nonché a prevenire e contrastare forme di illegalità, una persona è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina e della Stazione diCentocelle gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio. Nel corso della mattinata, all’interno dei giardini pubblici adiacenti una, l’uomo di 34 anni, proprio nel corso di una mirata attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in prossimità degli istituti scolastici, è stato notato mentre faceva movimenti sospetti, verosimilmente riconducibili ad attività di spaccio e stato trovato in possesso, all’esito di perquisizione personale e ...

lucydey32 : il senso di partire questa sera x uno show che sarà domenica e sicuramente non provi questa sera. se Mara non avess… - letiziadavoli : @lettera_marco Ecco hai beccato subito il problema. A roma politici soprannaturali e geniali è un ossimoro - DanielaColomb : Io in vacanza a Roma ho beccato Pippo di Don Matteo - gkconsoli : @IomechiamoRoma1 Una volta questo l’ho beccato su Commenti Memorabili a scrivere come commento “E Roma merda, Roma… - erSorPasquino : @guglielmotim fuorigioco passivo è quando ti disinteressi della palla e sei fuori dall'azione , e Bonucci non lo è… -