Polfer | attività estiva intensificata | in Bergamasca due arresti e oltre 11mila persone identificate

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 15 settembre 2022)undicimila, 217 servizi di vigilanza organizzati alla stazione di Bergamo, 137 treni scortati e duea Treviglio: questa in estrema sintesi, l’condotta nel periodo estivo, da giugno fino alla prima decade di settembre, da parte della Polizia Ferroviaria in provincia di Bergamo. Un periodo particolare, che se da un lato registra un calo dei viaggiatori pendolari dall’altro vede un aumento dei vacanzieri che, pur muovendosi su tratte differenti, tengono comunque alta la presenza all’interno delle stazioni. Ed è per questo che la Polizia di Stato ha predisposto servizi anche più intensificati negli scali ferroviari e sui treni, arrivando complessivamente in poco più di tre mesi a controllare più di 250milasu tutto il territorio lombardo, ...