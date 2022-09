Per niente al mondo, la recensione: Il prezzo della giustizia (Di giovedì 15 settembre 2022) La recensione di Per niente al mondo, secondo film di Ciro D'Emilio che esplora le conseguenze di un errore giudiziario combinando dramma carcerario e tragedia umana. "Mi hanno tolto l'anima e io me la riprendo". A cosa è disposto un uomo vittima di un'ingiustizia pur di riappropriarsi della sua vita e ristabilirne lo status quo? Il secondo film di Ciro D'Emilio (qui potete leggere la recensione di Per niente al mondo in sala dal 15 settembre) scritto ancora una volta a quattro mani con Cosimo Calamini, come era già successo per l'esordio Un giorno all'improvviso, parte da questo interrogativo per sviluppare una storia che solleverà altrettanti dilemmi sul concetto di giustizia e libero arbitrio. Dove finisce la libertà di scelta? E che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 settembre 2022) Ladi Peral, secondo film di Ciro D'Emilio che esplora le conseguenze di un errore giudiziario combinando dramma carcerario e tragedia umana. "Mi hanno tolto l'anima e io me la riprendo". A cosa è disposto un uomo vittima di un'inpur di riappropriarsisua vita e ristabilirne lo status quo? Il secondo film di Ciro D'Emilio (qui potete leggere ladi Peralin sala dal 15 settembre) scritto ancora una volta a quattro mani con Cosimo Calamini, come era già successo per l'esordio Un giorno all'improvviso, parte da questo interrogativo per sviluppare una storia che solleverà altrettanti dilemmi sul concetto die libero arbitrio. Dove finisce la libertà di scelta? E che ...

