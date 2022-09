Mazzata per Apple e Samsung: il nuovo cellulare costa pochissimo ed è già il più ambito (Di giovedì 15 settembre 2022) È un cellulare diverso dagli altri con un prezzo che batte la concorrenza: una vera e propria Mazzata per Apple e Samsung. Ha una caratteristica che lo rende molto intrigante, scopriamo qual è. Si tratta di un dispositivo innovativo, con delle caratteristiche mai viste in precedenza. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Fonte pixabayStavolta Apple e Samsung tremano, perché la concorrenza ha creato uno smartphone che le batte soprattutto sul prezzo. Un cellulare che si distingue molto da quelli presenti sul mercato. Il cellulare del futuro, una Mazzata per la concorrenza Un cellulare decisamente innovativo che si distingue dagli altri per delle caratteristiche che non si erano mai viste prima. Oltre a questo, anche il ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 15 settembre 2022) È undiverso dagli altri con un prezzo che batte la concorrenza: una vera e propriaper. Ha una caratteristica che lo rende molto intrigante, scopriamo qual è. Si tratta di un dispositivo innovativo, con delle caratteristiche mai viste in precedenza. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Fonte pixabayStavoltatremano, perché la concorrenza ha creato uno smartphone che le batte soprattutto sul prezzo. Unche si distingue molto da quelli presenti sul mercato. Ildel futuro, unaper la concorrenza Undecisamente innovativo che si distingue dagli altri per delle caratteristiche che non si erano mai viste prima. Oltre a questo, anche il ...

Notoriux : Arrivata la seconda mazzata del riscaldamento: praticamente paghiamo il triplo per non congelare questo inverno ?? - CaligaraAnna : @PBerizzi @santegidionews @repubblica Almeno mi vengono a trovare in seguito per darmi una mazzata in testa e rapin… - jumpedsword : @pescarese1973 @VeronicaVasa @RestoFerma Ho lo stesso contratto da 10 anni... Tariffa unica giorno notte.. poi è pr… - Cristin17560028 : @ViVilaVitaOra Mazzata per mazzata - bibone65 : @Pattu1967 @EdoardoMecca1 Però sta cosa la puoi vedere anche in modo diverso , la mazzata con presa per il culo fin… -