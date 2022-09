L’allarme per quel TikTok down rientrato rapidamente: i problemi segnalati (Di giovedì 15 settembre 2022) Nella mattinata di oggi, a cavallo tra le 11 e le 12.3o, c’è stato un allarme TikTok down. Le segnalazioni sono visibili sia su downdetector che su Twitter, dove – come sempre succede tranne in caso di Twitter down – gli utenti dei vari social e delle varie piattaforme si riversano per capire se i malfunzionamenti che sperimentano loro li stanno sperimentando anche altri. Partiamo dalle segnalazioni lasciate allo strumento di monitoraggio del funzionamento delle piattaforme: in un’ora e mezzo circa si è arrivati a un picco di quasi 4 mila segnalazioni – rapidamente rientrato, come visibile dal grafico – che maggiormente ha riguardato App (87%), Caricamento (9%) e Connessione server (4%). Nel momento in cui scriviamo il pezzo le segnalazioni sono scese a circa un centinaio. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 settembre 2022) Nella mattinata di oggi, a cavallo tra le 11 e le 12.3o, c’è stato un allarme. Le segnalazioni sono visibili sia sudetector che su Twitter, dove – come sempre succede tranne in caso di Twitter– gli utenti dei vari social e delle varie piattaforme si riversano per capire se i malfunzionamenti che sperimentano loro li stanno sperimentando anche altri. Partiamo dalle segnalazioni lasciate allo strumento di monitoraggio del funzionamento delle piattaforme: in un’ora e mezzo circa si è arrivati a un picco di quasi 4 mila segnalazioni –, come visibile dal grafico – che maggiormente ha riguardato App (87%), Caricamento (9%) e Connessione server (4%). Nel momento in cui scriviamo il pezzo le segnalazioni sono scese a circa un centinaio. LEGGI ...

