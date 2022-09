(Di giovedì 15 settembre 2022) Il deputato della Lega Claudioha ragione: isensibili (nome, cognome, data e luogo di nascita) sono noti a. Essendo un parlamentare della Repubblica italiana, infatti, in rete – anche sui portali istituzionali – sono già presentiquesti dettagli. Ma proprio per questa “ragione” ha poco senso la sua decisione di oscurare il propriondo la propriasui social per evidenziare i cambiamenti tra quella vecchia e quella nuova, senza chip). Eppure chi gli ha fatto notare questa incongruenza ha ricevuto risposte al vetriolo. Claudioe la condivisione della suasui social Molte ...

ultimo1973 : RT @fenice_risorta: L'intelligenza di un leghists ?????????? - neXtquotidiano : La gaffe del leghista #Borghi: condivide la tessera sanitaria con tutti i suoi dati, ma cancella il codice fiscale - merlini_gm : RT @SecolodItalia1: Gaffe di Ilaria Cucchi: “L’aeroporto di Firenze non va ampliato”. Ira del Pd: ci fa perdere il seggio - fenice_risorta : L'intelligenza di un leghists ?????????? - 4everAnnina : @tarkonte -

... minuto di raccoglimento, inno inglese cantato dai giocatori scozzesi e dal pubblico (di ...di Spalletti - che propone in attacco Simeone al posto di Osimhen - prende in mano il pallinogioco. ...Cercava sempre di empatizzare, quando conosceva qualcuno esordiva con unaper liberarsi dal ... Era un uomo di grandi intuizioni: negli anni '60 vide la necessitàritorno all'orto fatto in ...Il deputato del Carroccio ha deciso di oscurare la sequenza alfanumerica identificativa, ma ha lasciato a disposizione di tutti i dati per risalire alla stessa ...O “mandate le fatture a Putin”, come si fa scappare von der Leyen in aula. Anche la tassa sugli extraprofitti è tutt'altro che semplice da attuare, come ...