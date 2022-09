La falsa mail dell’Inps in cui si chiede il versamento di contributi non pagati (Di giovedì 15 settembre 2022) Le truffe online procedono spedite e il fenomeno del phishing, nonostante i cittadini abbiano raggiunto un consapevolezza maggiore rispetto agli ultimi anni, non si appresta a concludersi. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, tentativi di raggiro (che spesso hanno come obiettivo il furto di dati sensibili degli utenti o, nei casi tangibilmente più gravi, con la sottrazione di denaro) si sono moltiplicati. Spesso utilizzando il classico sistema del “fingersi un’istituzione”. Come nel caso della falsa mail Inps in cui si richiede il versamento di uno o più mancati pagamenti dei contributi. LEGGI ANCHE > Tutti i passaggi per richiedere il bonus 200 euro sul sito Inps Il sistema di raggiro (o tentata truffa) è sempre lo stesso. La mail utilizza loghi e nomi noti – in ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 settembre 2022) Le truffe online procedono spedite e il fenomeno del phishing, nonostante i cittadini abbiano raggiunto un consapevolezza maggiore rispetto agli ultimi anni, non si appresta a concludersi. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, tentativi di raggiro (che spesso hanno come obiettivo il furto di dati sensibili degli utenti o, nei casi tangibilmente più gravi, con la sottrazione di denaro) si sono moltiplicati. Spesso utilizzando il classico sistema del “fingersi un’istituzione”. Come nel caso dellaInps in cui si riildi uno o più mancati pagamenti dei. LEGGI ANCHE > Tutti i passaggi per rire il bonus 200 euro sul sito Inps Il sistema di raggiro (o tentata truffa) è sempre lo stesso. Lautilizza loghi e nomi noti – in ...

carlhoe_ : @su_sartadori @pigriziamoratti registrati con una mail falsa e inserisci il nick di Twitter, alcuni han fatto così - disinformatico : @PeterRei74 E da considerare falsa fino a conferma contraria. Francamente non so neanche perché uno si 'informi' leggendo il Mail. - GiordanoGasper1 : @lucia_pal L'INPS usa il congiuntivo la mail è falsa. - pa_gentile : @mariateresacip ????????? questo è il modo più difficile per capire che quella mail è falsa -