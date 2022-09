iPhone 14 Pro Max vs Galaxy S22 Ultra

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 15 settembre 2022) Con14 Pro Max e14 Pro ci sono stati alcuni cambiamenti, in particolare software, che hanno portato i nuovi modelli Apple ad un nuovo livello. L’entusiasmo è evidente sui social con i fan della mela morsicata contenti soprattutto dell’isola dinamica e per l’AoD ovvero Always on Display. Non c’è dubbio che14 Pro Max è l’più avanzato di sempre, ma è buono come il migliore dei migliori telefoni Android, il SamsungS22? Comprare14 su Amazon anche a rate Confronto prezzi14 Pro Max eS22IlS22è stato presentato a febbraio 2022, quando è stato lanciato ad un prezzo di 1279€ nella versione da 8 GB di RAM ...