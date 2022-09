India, sei arresti per stupro e uccisione di due sorelle (Di giovedì 15 settembre 2022) Sei uomini sono stati arrestati oggi nel villagio dell'Uttar Pradesh dove ieri due sorelle, di 16 e 17 anni, sono state trovate senza vita, appese ad un albero. Secondo la polizia, che ha dato la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Sei uomini sono stati arrestati oggi nel villagio dell'Uttar Pradesh dove ieri due, di 16 e 17 anni, sono state trovate senza vita, appese ad un albero. Secondo la polizia, che ha dato la ...

