(Di giovedì 15 settembre 2022)consue siun. E’ successo nella tarda serata di ieri 14 settembre ad. Una donna ha lanciato l’allarme contattando i giornalisti del territorio. La signora stava transitando conmobile suintorno alle 20:30 quando unha attraversato la strada all’altezza di Rio Verde, circa 50 metri dopo l’uscita di via Imola. Secondo avvistamento in una settimana Questo è già il secondo avvistamento della settimana: l’ultimo risale a martedì 6 settembre, quando il perito balistico ed ex sindaco diMartino Farneti ha ...

ilfaroonline : Ardea, esce con l’auto e si trova davanti un cinghiale: paura su viale Nuova Florida - CorriereCitta : Incidente in via di Valle Caia, esce fuori strada un’autocisterna con 2mila litri di GPL -

...regionale del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dai Comuni di Albano Laziale edtesi ad ... quella chedai rubinetti, non adatta al consumo umano. L'attuale sistema di gestione dei ...... il 31 agosto, il sindaco diMaurizio Cremonini. La sentenza del Tar è destinata a far ... quella chedai rubinetti, non adatta al consumo umano. L'attuale sistema di gestione dei rifiuti non ... Incidente in via di Valle Caia, esce fuori strada un’autocisterna con 2mila litri di GPL Dopo la tempesta esce sempre il sole. E Paola Aceti, che per anni ha dovuto fare i conti con i suoi ‘mostri’ e con la tossicodipendenza, lo sa bene. Cresciuta in un ambiente ‘severo’, dove le regole i ...I giudici hanno respinto il ricorso presentato dai Comuni di Albano Laziale e Ardea. I rifiuti continueranno a essere conferiti nell’impianto fino a metà novembre ...