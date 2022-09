A Samarcanda incontro Putin-Xi | via al summit russo-cinese contro la Nato

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 settembre 2022), l’antica capitale dell’impero di Tamerlano, torna sotto i riflettori per ildei leader della Shanghai Cooperation Organization, che raggruppa i leader di quella parte di mondo che sempre meno si riconosce nei valori occidentali. Nella citta’ uzbeka si incontrano il presidente, Vladimir, il presidente, Xi Jinping, e i leader dell’Asia centrale, assieme a quelli di India e Pakistan, che discuteranno i temi dell’attualita’, segnata soprattutto dalle ripercussioni geo-politiche della guerra in Ucraina. Nata dallo Shanghai Five, fondato nel 1996 da Cina, Russia, Tagikistan, Kazakistan e Kirghizistan, nel 2001, l’organizzazione ha preso il nome attuale con l’ingresso dell’Uzbekistan, e viene spesso vista come una sorta di “anti-” o di ...