Viareggio | fuorisede licenziata per aver chiesto di andare a votare | ' Speravo almeno in un confronto umano'

LA NAZIONE

Quando reclamare il proprio diritto di voto ti fa perdere il lavoro. Sembra assurdo, ma è realmente accaduto a una ...Il particolare nome della band invece deriva dalla diretta esperienza di Veronica, che nel 2011 per poter votare a Palermo daal referendum abrogativo sull'energia nucleare, fece la ... Per il Terzo polo Ferri a sostegno dei più giovani La Rappresentante di Lista torna in concerto martedì 6 settembre a Venezia per una delle ultime tappe estive del Mym – Ciao Ciao Edition Tour 2022. Il duo tornerà sul palco anche a novembre La Rappres ...I corsi prenderanno avvio entro il 30 ottobre. Sarà possibile partecipare agli open days il 29 agosto e 30 settembre ...