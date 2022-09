Vela, Europei 470 2022: Gradoni-Dubbini e Ferrari-Caruso restano in corsa per le medaglie dopo cinque regate (Di mercoledì 14 settembre 2022) Proseguono i Campionati Europei Open 2022 della nuova classe olimpica mista 470, in corso di svolgimento a Çe?me (in Turchia) fino a domenica 18 settembre. La seconda giornata ufficiale di gara si è appena conclusa sulle acque del Mar Egeo con il completamento di altre due regate da parte di entrambe le flotte, mentre a partire da domani scatterà la Gold Fleet. L’Italia resta pienamente in corsa per le medaglie soprattutto con le coppie formate da Marco Gradoni e Alessandra Dubbini (12-3 il parziale odierno nel gruppo blu) e da Giacomo Ferrari e Bianca Caruso (10-2 oggi nel gruppo giallo), rispettivamente al 7° e 12° posto assoluto nella classifica generale dopo cinque prove complessive con un gap ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Proseguono i CampionatiOpendella nuova classe olimpica mista 470, in corso di svolgimento a Çe?me (in Turchia) fino a domenica 18 settembre. La seconda giornata ufficiale di gara si è appena conclusa sulle acque del Mar Egeo con il completamento di altre dueda parte di entrambe le flotte, mentre a partire da domani scatterà la Gold Fleet. L’Italia resta pienamente inper lesoprattutto con le coppie formate da Marcoe Alessandra(12-3 il parziale odierno nel gruppo blu) e da Giacomoe Bianca(10-2 oggi nel gruppo giallo), rispettivamente al 7° e 12° posto assoluto nella classifica generaleprove complessive con un gap ...

