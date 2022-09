“Uomini e Donne 2022”, slitta la data d’inizio: ecco quando andrà in onda (Di mercoledì 14 settembre 2022) Uomini e Donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Ogni anno il noto dating show aiuta diverse persone a trovare la propria anima gemella. Tantissimi, infatti, sono le coppie nata nel corso degli anni grazie a Queen Mary. In questi giorni gli affezionati telespettatori del programma non fanno altro che attendere con trepidazioni l’arrivo della nuova stagione, ma la data d’inizio di Uomini e Donne 2022 continua a slittare di volta in volta: vediamo ora cos’è successo.



