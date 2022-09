Terence Hill: la sua bellissima moglie, eccola! (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’iconico attore – Terence Hill – è legato sentimentalmente ad una bellissima donna da più di cinquant’anni: scopriamo di chi si tratta. Benché la carriera di Terence Hill vide il suo inizio negli anni ’70, le nuove generazioni lo associano prevalentemente al ruolo di Don Matteo nell’omonima ed iconica serie Rai. Il ruolo dell’incredibile prete investigatore arrivò dopo un lungo periodo di depressione che spinse l’attore ad allontanarsi progressivamente dalle scene. Nel 1990 infatti, Terence Hill dovette affrontare una delle più grandi tragedie della sua vita: la scomparsa prematura del figlio adottivo Ross a seguito di un incidente stradale. Fu proprio la moglie a consigliargli di accettare il ruolo che lo rese ad oggi iconico e insostituibile. ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’iconico attore –– è legato sentimentalmente ad unadonna da più di cinquant’anni: scopriamo di chi si tratta. Benché la carriera divide il suo inizio negli anni ’70, le nuove generazioni lo associano prevalentemente al ruolo di Don Matteo nell’omonima ed iconica serie Rai. Il ruolo dell’incredibile prete investigatore arrivò dopo un lungo periodo di depressione che spinse l’attore ad allontanarsi progressivamente dalle scene. Nel 1990 infatti,dovette affrontare una delle più grandi tragedie della sua vita: la scomparsa prematura del figlio adottivo Ross a seguito di un incidente stradale. Fu proprio laa consigliargli di accettare il ruolo che lo rese ad oggi iconico e insostituibile. ...

mario_cirio : O quando fai la comparsa dei film di Bud Spencer e Terence Hill - Pihneutro : @Berubara79 Niente abbracci? Ceffoni si può????? Tipo Bud Spencer e Terence Hill? - Antone2lo_ : @aureliano_il @FBiasin Una sceneggiata come quella di Barella non si vedeva dai tempi di Bud Spencer e Terence Hill… - Antonio34710882 : @GiovaQuez Suonerà il violino come il killer nero di 'altrimenti ci arrabbiamo' del famoso duo Bud Spencer-Terence Hill #Kadirov - tambu1991 : @InterIsMore Commedia gay sexy sulla falsariga di 'Lo chiamavano Trinitá' con Bud Spencer (Lukaku) e Terence Hill (… -