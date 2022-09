Striscia la notizia 2022/2023: ecco chi saranno le nuove veline (Di mercoledì 14 settembre 2022) Mancano due settimane alla prima puntata della nuova stagione di Striscia la notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci che, dopo la lunga pausa estiva, tornerà su Canale 5 per la 35esima edizione. Striscia la notizia torna il 27 settembre con un nuovo conduttore L'appuntamento è per martedì 27 settembre quando, dietro il bancone, troveremo alla conduzione la coppia formata da Alessandro Siani e dall'esordiente Luca Argentero. Per il comico napoletano si tratta di una riconferma dopo aver condotto, nella scorsa edizione, 33 puntate in coppia con Vanessa Incontrada, con la quale dovrebbe tornare a fare coppia in autunno. Esordio assoluto, invece, per il famoso Doc, che ha appena annunciato la seconda gravidanza della sua compagna Cristina Marino. ecco chi sono le due nuove ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 14 settembre 2022) Mancano due settimane alla prima puntata della nuova stagione dila, il tg satirico ideato da Antonio Ricci che, dopo la lunga pausa estiva, tornerà su Canale 5 per la 35esima edizione.latorna il 27 settembre con un nuovo conduttore L'appuntamento è per martedì 27 settembre quando, dietro il bancone, troveremo alla conduzione la coppia formata da Alessandro Siani e dall'esordiente Luca Argentero. Per il comico napoletano si tratta di una riconferma dopo aver condotto, nella scorsa edizione, 33 puntate in coppia con Vanessa Incontrada, con la quale dovrebbe tornare a fare coppia in autunno. Esordio assoluto, invece, per il famoso Doc, che ha appena annunciato la seconda gravidanza della sua compagna Cristina Marino.chi sono le due...

