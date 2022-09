Riforma Fornero | si cambia davvero? Ecco cosa dice la proposta

Leggi su chenews

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La leggeè una degli argomenti più caldi di questa già rovente campagna elettorale. Ma quali sono le modifiche proposte? Legge. Basterebbe anche solo e soltanto dire queste due parole e ricordare questa normativa per far scatenare un’infinità di discussioni, di polemiche e di opinioni. (Fonte Foto: Adobe Stock)Senza alcun dubbio ladelle pensioni è una delle tematiche più calde di queste settimane di una campagna elettorale di per sé già abbastanza rovente. In molti infatti parlano ancora oggi di modifiche e dimenti per quel che riguarda il sistema previdenziale. Ma quale può essere la direzione presa? Giusto provare a rispondere e a spiegare. Ovviamente inutile negare che molto, per non dire tutto, dipenderà da quello che sarà risultato delle elezioni. Sicuramente la ...